Camnpal realiza Assembleia Geral Ordinária

Na última sexta-feira dia 13 de março, cumprindo o que estabelece o Estatuto Social, a Cooperativa Agrícola Mista Nova Palma Ltda. – Camnpal realizou a sua Assembleia Geral Ordinária, que teve na Ordem do Dia: Prestação de Contas da Administração, acompanhada do Parecer do Conselho Fiscal; Destinação das Sobras apuradas no exercício de 2019; Proposta de Remuneração do Capital Social; Eleições do Conselho Fiscal; Fixação dos honorários da Direção e Cédula de Presença dos Conselhos, além de Assuntos Gerais.

Na oportunidade foram apresentados os números do resultado da Cooperativa, sendo: faturamento de R$ 794 milhões e o resultado de R$ 26,7 milhões.

Também, no ano que passou, foram recebidos mais de 6,5 milhões de sacas de grãos, tendo a soja como principal produto, seguido do arroz, trigo, feijão e milho.

Sobre as sobras da cooperativa, de acordo com o estatuto social, parte retorna para o associado sob a forma de capitalização – 10% – e como retorno – a parte que fica a Disposição da Assembleia Geral – outros 20%. Além disso, já há alguns anos, a CAMNPAL tem a prática de remunerar o capital social do cooperado na mesma proporção do rendimento da poupança. O retorno já esta disponível na conta corrente do associado.

No item eleições, para o Conselho Fiscal, foram eleitos: Titulares – Alexandre Uliana Pesamosca, Estevan Piovesan e Rodrigo Giovelli; Suplentes – Alex Dalla Favera, Lucas Piovesan e Vagner Piccin.

Fonte: Camnpal