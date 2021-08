Camnpal participa do Dia de Cooperar

Mais uma vez a Cooperativa Agrícola Mista Nova Palma Ltda. (Camnpal) aderiu à proposta do Dia C – Dia de Cooperar. Neste ano, se uniu ao Sicredi para cooperar ainda mais a partir da campanha Cooperação em Dobro.

O intuito da campanha foi de arrecadar alimentos não perecíveis: a comunidade fez a sua doação, a Camnpal dobrou a quantidade doada e o Sicredi também, ou seja, a doação foi triplicada e, graças a participação de todos, a campanha foi um sucesso. As arrecadações aconteceram durante o mês de julho em Nova Palma, Faxinal do Soturno, São João do Polêsine e Dona Francisca.

A Camnpal dobrou a quantidade arrecadada nos seus supermercados, além do arrecadado pelo Sicredi em São João do Polêsine. No total foram arrecadados 1.622 kg de alimentos, quantidade esta também doada pela Camnpal e pelo Sicredi. Juntos, somaram mais de 4,5 toneladas de alimentos que foram distribuídos conforme a arrecadação de cada município entre os seguintes locais:

– Dona Francisca: Secretaria Municipal de Assistência Social

– Faxinal do Soturno: Secretaria Municipal de Assistência Social

– São João do Polêsine: Centro de Referência de Assistência Social

– Nova Palma: foram montadas 159 cestas básicas e entregues na casa de cada família, de acordo com levantamento e auxílio da assistência social e Agentes de Saúde do município. Além dessas cestas entregues, também foram doados alimentos não perecíveis e produtos de higiene e limpeza ao Hospital Nossa Senhora da Piedade de Nova Palma.

A Camnpal agradece de forma especial a cada pessoa que realizou sua doação, aos funcionários que realizaram o trabalho voluntário de mobilização e divulgação, a parceria com o Sicredi e o apoio das prefeituras de cada município, em especial a de Nova Palma pelo auxilio na distribuição das cestas.

Fonte: Camnpal