Camnpal forma a segunda turma do programa Aprendiz Cooperativo do Campo

Na última sexta-feira, dia 16, a Cooperativa Agrícola Mista Nova Palma Ltda. (Camnpal) formou a segunda turma do “Aprendiz Cooperativo do Campo”, programa realizado em parceria com a Cooperconcórdia e o Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo do Estado do Rio Grande do Sul (Sescoop/RS).

A ação tem o objetivo de incentivar a permanência dos jovens no campo, além de promover a sucessão familiar profissionalizada, o empreendedorismo cooperativo, profissionalizar a gestão de pequenas e médias propriedades rurais e proporcionar às cooperativas agropecuárias o incremento do quadro social.

Como atividade de encerramento, o grupo formado por 17 jovens apresentou o trabalho final, onde puderam falar sobre a realidade em que vivem, como o programa teve impacto no dia a dia da família e da propriedade, e quais são os objetivos futuros dos jovens.

Estavam presentes na cerimonia Alexandre Dall’Agnese, presidente da CooperConcórdia, juntamente do vice, Tiago Moroni, e da professora do programa, Camila Weber. Também participaram do ato o presidente e vice-presidente da Camnpal, Claudimir Piccin e Euclides Vestena, respectivamente.

Em seguida, foi realizada a recepção da nova turma de Aprendiz Cooperativo do Campo, que iniciaram as aulas na segunda-feira, dia 19. A turma, formada por 20 jovens, será a terceira a participar do programa. Na oportunidade, Tiago e a gerente de Recursos Humanos da Camnpal, Claudete Garlet, repassaram informações básicas sobre o programa.

Fonte: Camnpal