Camnpal entrega arrecadações do Dia de Cooperar

Foto: Camnpal

Mais uma vez a Cooperativa Agrícola Mista Nova Palma Ltda. (Camnpal) aderiu à proposta do Dia C – Dia de Cooperar e propôs a realização de uma ação em prol de duas instituições: Hospital Nossa Senhora da Piedade de Nova Palma e Lar das Vovozinhas de Santa Maria. Com o slogan “Cooperar faz bem”, foi realizada uma campanha de arrecadação de alimentos não perecíveis e materiais de higiene.

As arrecadações aconteceram na segunda quinzena de julho e tiveram como locais de coleta os Supermercados da Camnpal. Ao todo, as doações da comunidade somaram mais de 1,5 toneladas de alimentos.

A Camnpal agradece a colaboração de cada pessoa que realizou a doação e também a todos os funcionários, Jovens Aprendizes e apoiadores que realizaram o trabalho voluntário de mobilização e divulgação.