Camnpal anuncia asfaltamento da estrada da Linha Grande, em Dona Francisca, no acesso à ERS-348

Na última quinta-feira, dia 24, a Cooperativa Agrícola Mista Nova Palma Ltda. (Camnpal) realizou a reunião do Conselho de Administração nas novas instalações da indústria de beneficiamento e unidade de recebimento de arroz, em Dona Francisca. O encontro foi o primeiro a acontecer no prédio administrativo da nova unidade que, embora ainda em fase final de acabamento, já se encontra funcional. Já a nova indústria está em pleno funcionamento.

Durante a reunião, foram tratados temas de alta relevância para a comunidade de Dona Francisca, com destaque para, além da nova indústria, outra três frentes de investimento: o asfaltamento do trecho que liga a nova indústria à ERS-348, a reforma e ampliação da agropecuária e a confirmação da construção do novo supermercado da Camnpal

Asfaltamento com apoio do PIAA/RS

O trecho de estrada que liga a nova indústria de arroz à ERS-348, conhecido como estrada da Linha Grande, será asfaltado. O projeto, articulado em conjunto com a Prefeitura de Dona Francisca, foi viabilizado por meio do Programa de Incentivo ao Acesso Asfáltico (PIAA/RS), uma política do Governo Estadual que fomenta parcerias público-privadas para qualificar a infraestrutura viária do Rio Grande do Sul.

A Camnpal auxiliou na articulação para captação de recursos junto as empresas parceiras e garantindo, junto à prefeitura e ao Estado, a viabilidade da obra. O investimento total estimado para a pavimentação é de mais de R$10 milhões. Aderiram ao projeto em duas fases:

Primeira fase:

Camnpal: R$ 630 mil

Cotripal: R$ 500 mil

Farmácias São João: R$ 4 milhões

Vinícola Garibaldi: R$ 250 mil

Dália Alimentos: R$ 309 mil

Segunda fase (ainda em andamento):

Camnpal: R$ 560 mil

Peruzzo Supermercados: R$ 700 mil

Lojas Colombo: R$ 1,4 milhões

A Prefeitura de Dona Francisca também será responsável por parte da execução da obra. O esforço conjunto permitiu garantir praticamente a totalidade do valor necessário. A pavimentação incluirá o aterro da via, o capeamento asfáltico, a construção de um trevo de acesso e sinalizações, beneficiando diretamente os produtores, moradores e a logística da indústria.

O projeto também contou com o apoio de diferentes frentes políticas, que somaram esforços para transformar a proposta em realidade.

Agropecuária será reformada ao lado da estrutura atual

Outra novidade é a ampliação e reforma da agropecuária da CAMNPAL em Dona Francisca. A loja passará a ocupar também a estrutura da antiga sementeira, localizada ao lado da loja atual. A obra já foi iniciada e prevê a integração dos dois espaços, permitindo maior área de atendimento, melhor organização interna e mais comodidade aos associados e produtores da região. Essa ampliação faz parte de um plano maior de qualificação dos espaços físicos do varejo da cooperativa.

Novo supermercado

Entre os assuntos mais significativos da reunião, destaca-se a confirmação da construção do novo supermercado da Camnpal em Dona Francisca, um projeto há muito tempo aguardado pela comunidade e que agora avança. A proposta não está mais apenas no campo das intenções: ela já entrou na fase de desenvolvimento técnico, com reuniões frequentes entre a direção da cooperativa e a empresa responsável pela concepção e execução do projeto. O novo supermercado será construído no local onde hoje existe o estacionamento da unidade de Dona Francisca, na esquina com a Rua Alberto Pasqualini.

Segundo o Presidente da Camnpal, Claudimir Piccin, “o novo supermercado vai sair do papel. Esse investimento está assegurado e será uma das grandes entregas da CAMNPAL no município no próximo período. Essa obra que deve representar um salto na qualidade no atendimento à população, trazendo mais conforto, variedade de produtos e modernização da estrutura”.

Fonte: Camnpal