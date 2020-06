Na manhã deste sábado, dia 13, foi registrado um acidente de trânsito na ERS-348, em Agudo.

Um caminhão, com placas de Três Cachoeiras, que transportava arroz, tombou em uma curva na localidade de Várzea do Agudo, quando seguia no sentido Dona Francisca – Agudo.

O condutor teve ferimentos e foi encaminhado para atendimento médico. Não há informações sobre o que ocasionou o acidente.