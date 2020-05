Registrado no início da noite desta sexta-feira, dia 22, um acidente de trânsito na ERS-149, em Restinga Sêca.

Um caminhão tombou às margens da rodovia, na localidade de Pedregulho, interior do município. A pista no trecho, mais conhecido por Timbaúva, estava molhada em razão da chuva. O motorista não ficou ferido. Não há informações sobre a circunstância do acidente.

Brigada Militar e Polícia Rodoviária Estadual atenderam a ocorrência.