Caminhão tomba na ERS-149, em Restinga Sêca

Um caminhão tombou por volta das 12h50min desta quarta-feira, dia 20, na ERS-149, na localidade de Passo das Tunas, interior de Restinga Sêca.

O veículo, com placas de Cachoeira do Sul, seguia no sentido Restinga Sêca para Formigueiro quando acabou tombando na saída de uma curva, próximo da estrada de acesso ao Balneário das Tunas. No local não há acostamento e o trecho está sinalizado para evitar outro acidente

O motorista foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado para atendimento médico. Não há informações sobre o que ocasionou o acidente.

Brigada Militar está prestando apoio na ocorrência e aguarda a chegada da Polícia Rodoviária Estadual.