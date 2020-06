Registrado por volta das 6h20min desta segunda-feira, dia 1º, o tombamento de um caminhão na ERS-149, em Restinga Sêca.

Segundo informações da Brigada Militar, o motorista perdeu o controle do veículo, um Mercedes Benz L1620, com placas de Santa Cruz do Sul, na localidade de Pedregulho, quando seguia no sentido Restinga Sêca-Formigueiro. O condutor não se feriu.

Para o fato foi acionada a Polícia Rodoviária Estadual (PRE) que deverá bloquear a rodovia para a retirada do caminhão.