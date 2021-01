Caminhão-cisterna do Exército auxilia entrega de água no interior de Agudo

Na manhã desta quinta-feira, dia 21 de janeiro, a Secretaria de Desenvolvimento Rural e Gestão Ambiental de Agudo recebeu o caminhão-cisterna do Exército, para auxiliar na entrega de água potável para o interior do município. O caminhão tem capacidade de 12 mil litros e ficará no município até atender todas as demandas entregues na Secretaria.

O caminhão foi disponibilizado pelo Setor de Apoio Logístico 4º Batalhão Logístico (BLog) e conduzido pelos sargentos Lucas Ferreira e Douglas Silva.

A entrega de água potável é realizada de forma gratuita e a solicitação deve ser feita na Secretaria de Desenvolvimento Rural e Gestão Ambiental, localizada no Centro Administrativo.

Fonte: Prefeitura de Agudo