Caminhadas na Natureza irá destacar as comunidades Quilombolas de Restinga Sêca

Que tal participar de uma Caminhadas na Natureza em Restinga Sêca? O evento “Caminhando com os Quilombolas: história e ancestralidade” acontecerá no sábado, dia 11. Esta é uma forma inclusiva e interativa de turismo rural com potencial de fortalecer o desenvolvimento no Geoparque Quarta Colônia Unesco.

O trajeto será de 7 quilômetros, passando pelas comunidades Quilombolas do município.

O ponto de partida e concentração será na comunidade de São Miguel do Carvalhos, onde no dia da caminhada haverá a recepção com o café da manhã no valor de R$ 15,00 e com oportunidade de conhecer a cultura Quilombola. A saída está programada para 8h30min, onde os participantes irão conhecer os modos de vida e a cultura das Comunidades Remanescentes de Quilombos passando por locais que destacam a luta e a história na região, chegando até a comunidade de Rincão dos Martimianos.

Ao final, haverá momentos culturais das comunidades com apresentações e uma feira de artesanato e produtos coloniais. O almoço, por adesão, terá um custo de R$ 35,00 com o cardápio de feijoada, arroz branco, frango assado, couve, farofa, laranja, mandioca e saladas diversas. Haverá uma sobremesa de arroz de leite, pudim e doce de abóbora ao valor de R$ 5,00.

A expectativa é que o evento reúna um grande número de participantes e ajude a promover ainda mais o conhecimento sobre a cultura Quilombola como um destino turístico de excelência.

Clique AQUI para realizar a inscrição.



Fonte: Geoparque Quarta Colônia Unesco