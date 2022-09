“Caminhada pela Vida” mobiliza comunidade de Agudo pelo Setembro Amarelo

Atividade do Setembro Amarelo, campanha de prevenção ao suicídio, foi realizada no último sábado, 17, a Caminhada pela Vida. A iniciativa foi promovida pela Secretaria de Saúde e reuniu autoridades, servidores públicos, idosos, adultos e crianças, que percorreram trechos no centro da cidade.

A concentração aconteceu na Praça do Clube Centenário, onde autoridades falaram sobre a temática do Setembro Amarelo e foi realizada uma atividade de alongamento e relaxamento com a professora Elenara Steuernagel. “Neste período destacamos a importância da prevenção e conscientização de assuntos relacionados à saúde mental e prevenção do suicídio, por isso precisamos incentivar eventos que engajem a população”, diz Graciela Barchet, Secretária Municipal de Saúde.

Durante a caminhada, ocorreu a primeira parada, na Praça da Comunidade Luterana. Na ocasião a Coordenadora do Espaço SER, Verônica Scardoelli, destacou que quando a pessoa estiver vivendo momentos de crise é preciso procurar ajuda, seja de psicólogo, amigos ou familiares e converse sobre o que sente.

Após um lanche, os participantes da caminhada relataram entre si situações de felicidade e esperança, com a orientação da psicóloga Aline Braga Rissi. A aromaterapia, prática integrativa que utiliza de óleos essenciais e fragrâncias com o intuito de melhorar o bem-estar físico e psicológico de uma pessoa, também foi aplicada com os presentes.

Para o prefeito Luís Henrique Kittel, o trabalho precisa estar focado principalmente em prevenir as doenças, garantindo saúde para todos. “A nossa caminhada, bem como as demais atividades que estão sendo realizadas no setembro amarelo têm um papel fundamental”, destacou o prefeito. “Gratidão a todos que estão engajados nesse trabalho de prevenção com os nossos munícipes”, complementou Kittel.

A caminhada foi finalizada no Largo Aldo Berger, com uma aula de dança com a professora Tais Meneghetti.

Fonte: Prefeitura de Agudo