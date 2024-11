Caminhada Internacional na Natureza será realizada no início de dezembro em Silveira Martins

No próximo dia 1 de dezembro, o município de Silveira Martins será palco de uma importante iniciativa voltada à promoção da saúde, bem-estar e preservação ambiental, com a realização da Caminhada Internacional na Natureza. O evento tem organização da Emater, Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) e secretaria de Turismo de Silveira Martins.

O evento iniciará pela manhã, com saída da praça do município. Ela se desenrolará em um percurso de 12 quilômetros, com café da manhã, pontos de apoio para hidratação ao longo do trajeto, além de um almoço (por adesão).

Esta atividade promete ser um dos grandes atrativos do mês de dezembro em Silveira Martins, com uma expectativa de um grande público para participar da caminhada. Em caso de chuva, será transferida.

Silveira Martins, localizada no Quarta Colônia Geoparque Mundial da Unesco, fica a 20 km da UFSM. O município possui uma população de 2.149 habitantes conforme o último Censo Demográfico de 2022. O Censo Agropecuário de 2017 registrou a existência de 356 estabelecimentos agropecuários, 3.883 bovinos, 1.924 toneladas de milho, 1.043 toneladas de batata-inglesa, 15.575 toneladas de soja, além de uma produção bastante diversificada contribuindo para a economia rural.

O local possui um grande potencial turístico, com a presença de casas, igrejas, capitéis, monumentos, histórias, famílias, festas, comidas, vinhos, santos, orações e cascatas que compõem o cenário atraente tanto para pesquisadores e turistas de todo o país.

As inscrições para a caminhada podem ser realizadas no Ecobooking, no seguinte link: https://www.ecobooking.com.br/site3/destinoEventoSimples.php?Xeven=bqt1j3ad7vaxivrixzeq

Com informações de Ezequiel Redin e Michele Vestena