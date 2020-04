Câmara de Vereadores de Restinga Sêca lança canal no WhatsApp

A partir desta quinta-feira, dia 16 de abril, a Câmara Municipal de Vereadores de Restinga Sêca passa a contar com um novo canal de comunicação com os restinguenses, por meio do WhatsApp através do número (55) 3261-1293

A nova ferramenta irá facilitar o diálogo entre a Câmara e os cidadãos, permitindo que as informações circulem nos dois sentidos. Além de se manifestar, a população também poderá receber notícias da Câmara por meio do aplicativo.

Para o presidente da Câmara Municipal, vereador André Tonetto, a ferramenta é essencial para o momento vivido e vem no sentido de modernizar o atendimento à população e dar maior transparência aos trabalhos realizados na Câmara. “O objetivo é levar a câmara para mais perto da população, já estamos transmitindo as sessões pelo facebook e queremos agora com o whatsapp levar outras informações que são do dia a dia da Câmara de Vereadores”, disse Tonetto.

De acordo com o Ouvidor Geral do Legislativo, o servidor Dalvane Pohlmann, todas as iniciativas que busquem dar conhecimento ao trabalho da Câmara são válidas e as ferramentas digitais estão ai para facilitarem a comunicação “O whatsapp da Câmara vai facilitar a comunicação com o cidadão pois é um aplicativo usado por todos, e é fundamental que o Poder Legislativo se adapte e se comunique de forma acessível a todos”, disse o Ouvidor.

Whats da Câmara

Além do atendimento da Ouvidoria, a Câmara Municipal lançou um serviço informativo que envia via WhatsApp as principais notícias, audiências públicas e decisões do Legislativo restinguense. O cidadão interessado salva o contato da câmara Municipal (55) 3261-1293e envia uma mensagem solicitando receber o informativo sobre o trabalho da Casa.

A Ouvidoria da Câmara Municipal atende também nos seguintes canais de comunicação,

WhatsApp: 3261 1293

Telefone: 3261 1293 – Das 8h às 17h

Pessoalmente: Sala da Ouvidoria, na Câmara Municipal de Vereadores – Rua Edmundo Bischof, 234

Internet: E-mail ouvidoria@restingaseca.rs.leg.br ou acesse o banner da Ouvidoria no site: www.restingaseca.rs.leg.br

Fonte: Câmara de Vereadores de Restinga Sêca