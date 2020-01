Câmara de Vereadores de Restinga Sêca economizou R$ 165 mil em 2019

A Câmara Municipal de Vereadores de Restinga Sêca economizou R$ 165.022,66 do seu orçamento de 2019. A maior parte da economia obtida, R$ 100 mil, foi aplicada no Hospital de Caridade São Francisco, ainda no mês de junho, atendendo a pedido do vice-prefeito, professor Vilmar Foletto na época.

De acordo com o presidente do Legislativo em 2019, vereador Norton Soares, ao longo do ano, a mesa diretora buscou modernizar o serviço prestado pela Câmara sem deixar de cuidar da economia dos recursos públicos.

Entre as conquistas, Norton destaca a implantação do Sistema Centralizado de Compras, implantação do Serviço de Informação ao Cidadão e Ouvidoria Parlamentar, modernização do sistema de transmissão das sessões e aquisição e modernização de equipamentos.

“Entregamos a gestão deixando a nossa marca, deixando o nosso legado. Agradecemos aos colegas vereadores que nos deram a oportunidade de presidir o poder legislativo no ano de 2019. Saio da mesa diretora, volta ao plenário como parlamentar sem ter atribuição de mesa, mas seguimos a disposição tanto dos vereadores e especialmente da comunidade entregando projetos, entregando propostas de soluções para os problemas da comunidade de Restinga Sêca”, ressalta o vereador Norton Soares.