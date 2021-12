Câmara de Vereadores de Paraíso do Sul sugere destinação de sobras orçamentária aos bombeiros voluntários

A Câmara de Vereadores de Paraíso do Sul aprovou, por unanimidade, a Indicação nº 50/2021, assinada por todos os vereadores, indicando ao Poder Executivo o repasse do valor equivalente a 75% das sobras dos recursos financeiros do Poder Legislativo de 2021 para a Associação Bombeiros Voluntários de Paraíso do Sul. A aprovação aconteceu em Sessão Extraordinária realizada ainda no dia 20 de dezembro, com a presença dos representantes da corporação.

Conforme o presidente, o vereador Eliseu Crumenauer, mesmo deixando depositados os recursos de R$ 100 mil para construção da obra de ampliação do auditório da Câmara, as sobras do orçamento totalizam R$ 115 mil. Os demais 25% deste valor a Câmara sugere o repasse ao Hospital Paraíso. Crumenauer destaca que a Associação dos Bombeiros passa por dificuldades financeiras e, caso o prefeito acate a sugestão da Câmara, a entidade será beneficiada com cerca de R$ 85 mil.

Seguindo a legislação, o presidente explica que os vereadores podem sugerir a destinação das sobras, mas a decisão final é do prefeito. “Aguardamos a sensibilidade do prefeito, pois fomos procurados pelos bombeiros e entendemos a importância desse valor para eles”, finalizou Crumenauer.

Fonte: Câmara de Vereadores de Paraíso do Sul