Câmara de Vereadores de Paraíso do Sul recebeu integrantes da Associação FlorESer

Na última quarta-feira, dia 15, a “Associação de produtores de produtos agroecológicos – FlorESer” de Paraíso do Sul estiveram reunidos com os vereadores, na sede do Poder Legislativo, para apresentação do trabalho realizado pela entidade e dos produtos produzidos, sem agrotóxicos, que são comercializados em Paraíso do Sul e, na maioria, em Santa Maria.

Na ocasião, Rosiele Lüdtke, na presença de alguns integrantes, fez uma apresentação detalhada da história da associação, desde a criação, desenvolvimento e projeções futuras, apresentando as técnicas utilizadas para a produção dos alimentos ecologicamente corretos.

A reunião foi solicitada em virtude da tramitação do Projeto de Lei nº 04/2023, que autoriza a concessão de uso de um veículo caminhão baú para facilitar a logística e os trabalhos da associação. A presidente da câmara de Vereadores, a vereadora Kátia Schlesner, agradeceu a presença dos associados e dos demais colegas vereadores, enaltecendo a importância dos trabalhos desenvolvidos pela associação no município.

Mais tarde, na sessão, o Projeto de Lei foi aprovado, autorizando o município a ceder o veículo adquirido por meio de emenda parlamentar para a associação.

Fonte: Câmara de Vereadores de Paraíso do Sul