Câmara de Vereadores de Paraíso do Sul iniciará a Semana Municipal da Mulher

Ocorre na próxima semana, entre os dias 10 e 16 de março, a programação da Semana Municipal da Mulher de Paraíso do Sul, instituída pela Lei Municipal nº 1243/2014. Evento é uma promoção da Câmara de Vereadores, com apoio da Prefeitura de Paraíso do Sul Emater e outras entidades parceiras.

As atividades iniciarão na segunda-feira, dia 10, às 19h30min, no plenário do Poder Legislativo, quando ocorrerá a Sessão Especial de Homenagem à Mulher. Na ocasião será homenageada Líria Catarina Weise Parreira (foto), que desde pequena foi agricultora, foi uma das fundadoras da Associação das Trabalhadoras Rurais de Paraíso do Sul, catequista da Igreja Católica, voluntária da Pastoral da Criança e Pastoral da Saúde, atuante no Círculo de Pais e Mestres da antiga escola Rodrigues Alves, entre outros.

Confira a programação completa.

Dia 10 – Sessão Especial em homenagem à mulher

Horário: 19h30min

Local: Câmara de Vereadores

Dia 13 – Palestra/show com Marianita Ortaça

Horário: 14h

Local: Pavilhão Evangélico da Sede

Dia 14 – Palestra com a ginecologista Jocimara da Siveira Fernandes

Tema: “Como Viver uma saúde plena em todas fases da vida da mulher”

Horário: 19h30min

Local: Câmara de Vereadores

Dia 15 – Tarde + mulher

Palestra com a fisioterapeuta Lia Mara Wibelinger

Tema: “Como a postura corporal interfere na sua vida?”

Palestra teatral e musical do Grupo “Planeta”

Tema: “Cantando e contando história de mulheres”

Horário:13h30min

Local: Ginásio Municipal

Dia 16 – Tarde com feira livre

“Elas em Movimento”

Horário: 15h

Local: Praça Florinaldo Rohde