Câmara de Vereadores de Nova Palma repassa R$ 30 mil para ser investido no Hospital Nossa Senhora da Piedade

Realizada nesta manhã de quarta-feira, dia 15, a entrega por parte da Câmara de Vereadores de Nova Palma do ofício ao Poder Executivo repassando R$ 30 mil para ser investido no Hospital Nossa Senhora da Piedade.

Com o ato realizado na Prefeitura de Nova Palma, o valor é referente ao Duodécimo do Poder Legislativo, que é a sobra financeira destinada para a Câmara de Vereadores novapalmense por parte do Poder Executivo. O valor, juntamente com recursos da Prefeitura, será utilizado para a compra um respirador pulmonar.

A ação em prol do hospital é parte do desdobramento da reunião que foi realizada na última segunda-feira, dia 13, com a presença de diversas autoridades e entidades municipais, sendo o repasse aprovado por todos os vereadores durante a última Sessão Ordinária.

Participou do ato de entrega do ofício o prefeito de Nova Palma, André Rossato; o presidente do Poder Legislativo de Nova Palma, Tiago Facco, e os demais vereadores Cláudio Piovesan, Rodrigo Severo e Adalberto Piovesan.

Foto: Leila Siqueira da Silva