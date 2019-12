Câmara de Vereadores de Nova Palma entrega Título de Cidadão Novapalmense a Balduíno Hoppe

Na noite de 12 de dezembro, o Poder Legislativo de Nova Palma realizou Sessão Solene de entrega do Título de Cidadão Novapalmense a Balduíno Hoppe, pelos relevantes serviços prestados ao município.

A proposição partiu da Bancada do MDB, sendo uma iniciativa do vereador, Paulo Uliana, e aprovada por todos os vereadores.

Estiveram presentes na solenidade, todos os vereadores, o prefeito municipal, André Luiz Rossato, e Gilberto Secretti, como orador representando a família do homenageado.

HISTÓRICO DO HOMENAGEADO

Balduíno Hoppe, filho de Ida Joana Hoppe e Rodolfo Hoppe, nasceu aos 22 dias do mês de maio de 1927, na cidade de Cachoeira do Sul. Foi criado pelo seu avô em Agudo, que na época fazia parte do 1º distrito de Cachoeira do Sul. Lá viveu até seus 17 anos de idade.

Após, mudou-se para o interior de Nova Palma, na comunidade hoje conhecida como Caemborá, onde começou a trabalhar como ajudante em uma ferraria, aprendendo o oficio de ferreiro.

Casou-se com Wally Opelda RopKe em 1949 com 22 anos de idade e tiveram sete filhos.

Depois de alguns anos de muito trabalho, e com a ajuda de um vizinho, conseguiu montar sua própria ferraria, junto a sua residência. Após alguns anos, seu trabalho como ferreiro foi ficando menos lucrativo em função dos avanços na produção de ferramentas pelas indústrias e era então chegada a hora de encontrar outra forma de sustento para a família.

Assim, Balduíno passou a trabalhar em uma empresa de transportes, onde era motorista de ônibus. Inicialmente fazia a linha que saía do Caemborá e ia até Agudo, depois assumiu a linha que ia até Faxinal do Soturno, tornando-se a ponte entre a comunidade do interior e a cidade. Anos depois passou a fazer a linha dos estudantes. Toda a noite levava alunos de Dona Francisca para estudarem em Faxinal do Soturno, porque era a única cidade da região que possuía o equivalente ao Ensino Médio de hoje.

Na comunidade do Caemborá teve grande e relevante participação, fazendo parte da Comunidade Luterana. Fez parte também da Sociedade de Bolão Ávila Bugre tendo sido seu presidente por diversas vezes.

Na política, em 1969, candidatou-se a vereador no município de Nova Palma, quando o vereador ainda não era remunerado pelo trabalho que realizava em prol do município. Foi eleito e cumpriu o seu mandato por quatro anos até 1973. Para participar das sessões na sede do município, vinha de ônibus pela manhã. Logo após o seu mandato como vereador, concorreu juntamente com Venino Craus, a vice-prefeito pelo partido MDB.

Hoje seu Balduino está com 92 anos de idade, aposentado, reside em uma propriedade do interior de Nova Palma a 300 metros do centro da comunidade do Caemborá. Enfrenta a vida com muita positividade e gosta de sentar na varanda e contemplar a natureza e o movimento que passa pela estrada de terra em frente da sua casa.

E com toda sua longevidade, nos deixa a mensagem que a vida precisa ser enfrentada com um sorriso no rosto.

Fonte: Câmara de Vereadores de Nova Palma