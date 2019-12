Câmara de Vereadores de Nova Palma devolve R$ 160 mil ao Executivo

Na tarde de 16 de dezembro, a mesa diretora do Poder Legislativo Municipal de Nova Palma esteve reunida com o prefeito, André Luiz Rossato, e o secretário de Administração, Jossandro Marion, para entregar oficialmente ao Executivo Municipal, as sobras do duodécimo da Câmara Municipal do ano de 2019. O duodécimo é o recurso fixado por Lei repassado ao Poder Legislativo para sua manutenção durante o ano.



Mais uma vez com esforços administrativos da mesa diretora e colaboração de todos os vereadores e servidores, o Poder Legislativo entregou o valor estimado de R$ 160.000,00 ao Executivo Municipal referentes as sobras desse montante .

Foi sugerido, em ofício entregue ao prefeito, que esses recursos sejam destinados às seguintes ações e instituições:

R$ 50.000,00 ao Hospital Nossa Senhora da Piedade.

R$ 75.000,00 para manutenção das estradas do interior do município.

R$ 25.000,00 para implementação de câmeras de videomonitoramento nas comunidades do interior do município, colaborando assim com a segurança destes locais.

R$ 10.000,00 para completar a cobertura externa do necrotério municipal.

Fonte: Câmara de Vereadores de Nova Palma