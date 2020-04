Em reunião realizada na manhã de terça-feira, dia 7 de abril, na sede da Câmara de Vereadores, o Poder Legislativo oficializou a devolução de aproximadamente R$ 20 mil à Prefeitura.

Conforme o presidente do Legislativo, Nestor Sartori, o recurso foi economizado no primeiro trimestre de 2020 e, com a aprovação de todos os vereadores, foi devolvido ao Poder Executivo, para ser utilizado no enfrentamento da pandemia de Coronavírus no Município.

Fonte: Prefeitura de Faxinal do Soturno