Câmara de Restinga Sêca aprova parceria com Abrigo Transitório Amor Perfeito de Agudo

Durante Sessão Ordinária do Poder Legislativo de Restinga Sêca realizada na noite de segunda-feira, dia 15, os vereadores aprovaram por unanimidade o Projeto de Lei do Executivo Nº 42/2020 que autoriza o município a firmar parceria com a Associação Beneficente Amor Perfeito, de Agudo.

Com a aprovação, será repassado para a entidade o valor de R$ 84 mil para a realização do projeto “Acolhendo na esperança de um futuro melhor”, onde o abrigo fica responsável por prestar contas da aplicação deste recurso. Anteriormente, o serviço para Restinga Sêca era prestado por meio de “compra de vagas” ou por demanda conforme as determinações judiciais de abrigamento.

O Abrigo Transitório Amor Perfeito, localizado na comunidade de Rincão Despraiado, interior de Agudo, foi fundado em 2009 e é um local de proteção provisória para crianças e adolescentes privados do convívio com a família. No local, eles recebem todo o atendimento assistencial e educacional, além de terem o atendimento das necessidades físicas, emocionais, psíquicas e de saúde.