Calendário de Eventos de 2020 de Faxinal do Soturno já está disponível

Já está disponível o calendário de Eventos de 2020 do município de Faxinal do Soturno.

Cerca de 80 eventos estão previstos para acontecer ao longo do ano entre celebrações religiosas, festas nas comunidades do interior, competições esportivas, bailes de terceira idade, entre outros, além das promoções oficiais do Município, como a Semana do Município, o projeto Tô na Praça e a Expofax e Expocolônia, marcada para os dias 1º, 2 e 3 de maio.

O Calendário de Eventos já está à disposição nas repartições públicas e no site da Prefeitura (faxinaldosoturno.rs.gov.br).

Mais informações pelo telefone (55) 3263-3700.

Fonte: Prefeitura de Faxinal do Soturno