Calçados Beira Rio recebe a Medalha do Mérito Farroupilha pelos 50 anos de fundação

Ao completar 50 anos de fundação, a empresa Calçados Beira Rio S.A. foi homenageada, no início da tarde desta terça-feira (26), com a Medalha do Mérito Farroupilha. A entrega da maior honraria do Parlamento gaúcho é uma iniciativa do deputado Joel Wilhelm (PP) e foi acompanhada no Salão Júlio de Castilhos por autoridades estaduais, parlamentares, prefeitos e vice-prefeitos, vereadores, representantes de sindicatos, comércio e indústrias do setor, convidados e familiares.

Joel Wilhelm, ao saudar a todos, lembrou que também nasceu em Igrejinha, cidade sede da empresa fundada por Roberto Argenta em 1975, e os avanços obtidos pelo trabalho junto à Frente Parlamentar do setor coureiro-calçadista na Assembeia. Foi nesse ramo, segundo o parlamentar, que a fábrica de 18 funcionários e 150 pares de calçados produzidos inicialmente, se tranformou em referência no país e está presente em 115 países. “O que nasceu de forma simples, com garra e determinação, se transformou em uma das maiores fabricantes mundiais de calçados”, reforçou. Oito marcas distintas compõem o catálogo da Beira Rio.

Para o deputado, graças a gestão visionária do empresário, a Beira Rio possui atualmente onze unidades no estado – cidades de Novo Hamburgo, Sapiranga, Candelária, Teutônia, Osório, Roca Sales, Mato Leitão e Santa Clara do Sul-, e estimula a economia local de forma sustentável e responsável. São aproximadamente 29,5 mil empregos, sendo 8,5 mil diretos, 11 mil via prestadores de serviço e 10 mil indiretos. “Mais do que produzir calçados, a Beira Rio representa a cultura e a identidade do Rio Grande do Sul, mantendo 72,7% de seus fornecedores no estado”, acrescentou. E destacou ainda a atuação do conglomerado na educação, turismo, hotelaria, agricultura e outros.

Roberto Argenta agradeceu inicialmente aos funcionários, colaboradores e interlocutores de outras empresas. Destacou a importância do trabalho ao proporcionar dignidade e oportunidade às pessoas. “Estou muito emocionado, mas posso dizer que valeu muito a pena todos esses anos de dedicação”, finalizou. Aniversariante do dia, o empresário foi homenageado na cerimônia.

Representando a Mesa Diretora o deputado Sergio Peres (Republicanos) destacou a unanimidade da honraria por parte do Parlamento e o lugar de destaque ocupado pela fábrica no estado. “A punjança da empresa ao proporcionar milhares de empregos merece nossa homenagem”, resumiu.

O prefeito de Igrejinha Leandro Horlle e a prefeita de Sapiranga, Carina Nath, também se manifestaram.

