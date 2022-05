Calçados Beira Rio inaugura ateliês em Paraíso do Sul, Cerro Branco e Cachoeira do Sul

Estão marcadas para a quinta-feira, dia 19 de maio, as inaugurações dos novos ateliês da Calçados Beira Rio nas cidades de Cerro Branco, Cachoeira do Sul e Paraíso do Sul.

O empresário Roberto Argenta, presidente da Calçados Beira Rio S.A., cumprirá agenda regional, prestigiando presencialmente, as solenidades de inauguração marcadas para as 11h em Cerro Branco, 14h em Cachoeira do Sul e 16h30min, em Paraíso do Sul.

Em Cerro Branco será inaugurado o Ateliê Davi Calçados Ltda. que irá gerar inicialmente 18 postos de trabalho. A empresa é prestadora de serviços de costura (acabamento em debrum para calçados com esse detalhe). Produz, atualmente, mil pares/dia. Para 2022, projeta novas vagas, chegando ao total de 50 postos de trabalho e, aumento no volume de produção, atingindo 3 mil pares/dia, segundo informa o sóci-proprietário, Gian Nunes.

O Ateliê de Calçados Cachoeira Ltda. em Cachoeira do Sul tem inicialmente 51 postos de trabalho. Empresa é prestadora de serviços de costura de cabedais de tênis. Atualmente, entrega 850 pares de tênis/dia. Para o 2º semestre, projeta incremento em postos de trabalho, abrindo de 35 a 40 novas vagas e, produção de mais 1.500 pares de tênis/dias, chegando ao final de 2022 com 2.350 mil pares de tênis/dia costurados, segundo informa o sócio-proprietário, Loivo Motta.

E em Paraíso do Sul a Rafael Kipper Calçados conta inicialmente com 49 postos de trabalho. Empresa é prestadora de serviço de montagem de calçados. Nesse momento, produz 2.500 pares/dia, mas, a partir do dia 1º de junho, a produção ampliará para 5 mil pares/dia, com isso, abrindo mais 27 postos de trabalho. Para 2022, a projeção até o final do ano é de expandir volume de produção, chegando a 7 mil pares/dia e mais 50 novos postos de trabalho, segundo informa o sócio-proprietário, Rafael Kipper.

Sobre a Calçados Beira Rio S.A

A Calçados Beira Rio S.A. que há 46 anos também nasceu pequena e no interior, expandindo-se de forma orgânica e planejada, será agora em 2022, cliente e tomadora desses serviços, que igualmente serão oferecidos pelo ateliê a outras empresas de maior porte do mercado, igualmente interessadas em terceirizar seus processos produtivos junto a esse prestador.



“Acreditar no empreendedorismo que gera empregos dentro do Estado é atitude cada vez mais necessária para fomentar negócios e atrair riquezas aos gaúchos”, diz Roberto Argenta, presidente da Calçados Beira Rio S.A.

Fonte: Calçados Beira Rio