Calçados Beira Rio inaugura a segunda unidade em Candelária nesta sexta-feira

Está agendada para esta sexta-feira, dia 18, às 9h30min, a solenidade de inauguração de mais uma unidade da Calçados Beira Rio S.A. em Candelária. Esta será a segunda fábrica da calçadista no município e 11ª da empresa.

Tendo como presidente o empresário Roberto Argenta (foto), o investimento na consolidação do novo empreendimento é de R$ 50 milhões em uma área total de 30.442 metros quadrados, com 9.559 metros quadrados de área construída.

O novo espaço será destinado à produção de calçados femininos, com destaque para as marcas Beira Rio Conforto e Moleca que, somadas as demais, serão comercializadas em todo o Brasil e no exterior.

Com a inauguração, a nova unidade irá gerar cerca de 100 postos de trabalho direto nestes primeiros meses, além de outros tantos empregos indiretos. No local, a projeção inicial é de fabricar 3 mil pares de calçados por dia, aumentando a capacidade gradativamente.

Solenidade de inauguração terá transmissão da Rádio Integração 98.5 FM.