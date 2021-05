CAEE de Faxinal do Soturno retoma atendimentos presenciais 

Com o retorno dos alunos às escolas, desde a última segunda-feira, dia 10 de maio, o Centro de Atendimento Educacional Especializado (CAEE) de Faxinal do Soturno retomou suas atividades presenciais junto a Escola Municipal de Educação Especial Jeviani Santini. O público-alvo é composto por estudantes da rede municipal de ensino, que possuem deficiência, transtornos globais de desenvolvimento, altas habilidades ou superdotação, dificuldade de voz, audição, linguagem (oral e escrita) e fala.

Conforme a diretora do CAEE, Luciane Coradini, o atendimento presencial é realizado mediante autorização dos pais ou responsáveis, que devem assinar um termo de responsabilidade. “As famílias têm autonomia para mudar a autorização entregue anteriormente, decidindo pelo retorno ou não dos seus filhos para a escola”, explica.

Além das atividades na sede do CAEE, os estudantes seguem recebendo materiais para trabalharem em casa, seguindo o modelo híbrido da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto.

Desde março de 2020, os atendimentos do CAEE estavam sendo realizados de forma remota, seguindo os protocolos sanitários determinados pelo Governo do Rio Grande do Sul. As atividades eram preparadas e entregues conforme o cronograma estabelecido pela escola. Os pais ou responsáveis faziam a retirada e depois devolviam os materiais, recebendo orientações dos profissionais, quanto à avaliação.

Fonte: Prefeitura de Faxinal do Soturno