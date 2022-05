Caçapava do Sul promove 1ª Festa do Azeite de Oliva no Estado

Caçapava do Sul vai promover uma imersão na cultura que envolve o azeite de oliva. O município é considerado o berço da olivicultura gaúcha, por ter iniciado o plantio dos primeiros olivais. Atualmente é detentor de cinco das 40 marcas existentes no Estado. A produção de azeite de oliva da região foi premiada mundialmente e o fortalecimento da cadeia produtiva está sendo celebrado em uma Festa que vai durar três dias.

A 1ª Festa do Azeite de Oliva ocorrerá no Largo Farroupilha, em Caçapava do Sul, de 27 a 29 de maio de 2022. O evento tem entrada franca e planeja receber mais de 10 mil pessoas da região.

O projeto, que tem financiamento do Pró-Cultura RS e Governo do Estado do RS, foi germinado pelos produtores locais, Instituto Brasileiro de Olivicultura (Ibraoliva) e Prefeitura de Caçapava, com o objetivo de fomentar e popularizar localmente este produto fundamental na gastronomia.

Entre as atrações, haverá deck gastronômico, com sommelier de azeites, oferecendo degustação, Vila do Artesanato, atrações nacionais e locais, como Chimarruts e Comunidade Nin-Jistu, Dante Ledesma.

O presidente do Ibraoliva, Renato Bernardo Fernandes, que atua há seis anos na olivicultura em Caçapava do Sul, acredita que o evento é o primeiro de muitos. Ele lembra que 75% da área de olivais produzidas no Brasil estão em solo gaúcho. “A popularização do cultivo das oliveiras, industrialização de azeitonas e azeites e outros subprodutos da olivicultura são fundamentais para ampliar a competitividade do setor”.

A Festa do Azeite de Oliva está sendo realizada pela 1ª Casa Produções Audiovisuais, que tem Fernando Marques como produtor executivo e diretor, Ignácio Lemos coordenador geral, diretor da FullPlay e João Timotheo Machado (coordenador artístico). “A Festa foi idealizada para chamar a atenção da população sobre o crescimento exponencial que está tendo a olivicultura da região. Pretendemos realizar anualmente uma edição da Festa, a fim de promover o sentimento de pertencimento da comunidade do município e região”, lembra Lemos.

Soberanas da Festa do Azeite de Oliva: rainha Karine Trindade (centro); princesa Ana Constante (à esquerda), e miss simpatia Bruna Meireles (à direita).

Foi realizada uma eleição para a escolha das soberanas da Festa, com 172 mil votos, quando foram eleitas como rainha, Karine Trindade, como princesa, Ana Constante e como Miss Simpatia, Bruna Meireles.

O evento tem a presença confirmada do vice-presidente da República, general Mourão, do governador do Estado, Ranolfo Vieira Júnior e da secretária da Cultura do RS, Beatriz Araújo, entre outras autoridades.

Serviço

1ª Festa do Azeite de Oliva

27 a 29 de maio de 2022

Largo Farroupilha, em Caçapava do Sul

Entrada franca

Redes sociais: @festadoazeitedeoliva

Programação da Festa do Azeite de Oliva

Dia 27/05/22 – sexta-feira

17h30 – Solenidade de abertura com autoridades

18h15 – Apresentação Coral Caçapavano – Palco principal

19h30 – Apresentação Banda Municipal – Palco principal

Dia 28/05/22 – sábado

15h30 – Pra ti Vê – pagode – Palco gastronômico

17h30 – Duda e Pety – MPB – Palco gastronômico

18h – Grupo Rolêzin – pagode – Palco principal

18h45 –Estela La Bella – sertanejo- Palco principal

20h – Comunidade Nin-Jitsu – Palco principal

21:15 – Mfunk- Palco Principal

22h15 – Chimarruts – Palco principal

Dia 29/05/22 – domingo

11h30 – Tela Class – rock – Palco Gastronômico

13h – Pra ti Vê – pagode – Palco gastronômico

14h30 – Invernada no CTG do Forte

15:30h Bonecos da Montanha – teatro infantil – Palco Principal

16h15 – Jairo Lambari Fernandes – nativista – Palco Principal

17h30 – Dante Ramon Ledesma – nativista – Palco Principal

18h45 – Lênin e William -sertanejo – Palco Gastronômico