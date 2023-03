Cabeceira da ponte entre Faxinal do Soturno e Ivorá recebe melhorias

A equipe da Secretaria de Obras e Serviços Públicos de Faxinal do Soturno realizou na tarde desta terça-feira, dia 14, o reparo na cabeceira da ponte sobre o Rio Mello, entre Faxinal do Soturno e Ivorá, em direção à Linha 1 e à Linha Simonetti.

De acordo com o secretário Clóvis Benetti, foram colocados madeira e cascalho no local, com o objetivo de melhorar a segurança para o tráfego dos caminhões da empresa Avensi Engenharia, responsável pela pavimentação da ERS-348.

A obra já está concluída e o trânsito liberado no local.

Fonte: Prefeitura de Faxinal do Soturno