Brigadianos realizam doação para família carente de Faxinal do Soturno

No domingo, dia 22, durante patrulhamento e visitas em famílias da comunidade de Linha Guarda Mor, interior de Faxinal do Soturno, policiais da Brigada Militar se comoveram com a humildade de uma família e realizaram doação de cestas básicas.

Segundo o 3º Pelotão da Brigada Militar faxinalense, os soldados Mateus Moreira e Douglas Felipe martins de Souza visitaram a residência de Marta Ribeiro, que possui cinco filhos, momento em que foram bem recebidos e, sensibilizados com a humildade e comovidos pela situação financeira da família, resolveram doar cestas básicas.

Em publicação nas redes sociais, a Brigada Militar divulgou que “com este gesto de solidariedade e espírito natalino, desejam a todos um bom Natal”.