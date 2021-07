Brigada Militar salva bebê em Paraíso do Sul

Um bebê, com apenas um mês de vida, foi salvo na noite desta segunda-feira, dia 5, por policiais militares de Paraíso do Sul. Ele estava engasgado, sem respirar, mas foi atendido e encaminhado para atendimento médico.

Conforme a Brigada Militar, por volta das 21h45min a sala de operações recebeu uma ligação, onde a mãe, Gabriele Schmengler, relatou que a filha Beatriz havia se engasgado e estava com dificuldade de respirar. Nesse instante, foram repassadas orientações por telefone para que a mãe pudesse reanimar a bebê, porém ela não conseguiu. Diante da situação e do desespero dos pais, a guarnição, composta pelos soldados Jean Cunha e Joana Gaedke, se deslocou até a residência, localizada na Cohab Ingazeiros.

Chegando ao local, os policiais visualizaram a menina sem respirar e roxa, momento em que eles realizaram a manobra de Heimlich, que consiste em colocar o bebê de bruços em cima do antebraço e com a cabeça virada para baixo. Com a criança reta, foram dadas cinco tapas leves, mas com impacto, nas costas, quando ela voltou a respirar.

Depois do salvamento, a criança foi encaminhada para atendimento médico no Hospital Paraíso, na Vila Paraíso, interior do município. Lá, ela ficou em observação e, posteriormente, foi liberada.