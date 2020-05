Brigada Militar registra ocorrência de acidente de trânsito em Restinga Sêca

Por volta das 23h desta quarta-feira, dia 13, foi registrada uma ocorrência policial em razão de um acidente de trânsito em Restinga Sêca.

Segundo a Brigada Militar, o fato ocorreu na Rua Borges de Medeiros, quando o condutor de um veículo Corsa, com placas de Restinga Sêca, que seguia no sentido bairro/centro, perdeu o controle do automóvel e acabou colidindo contra outro veículo que estava estacionado. Na sequência chocou-se contra uma placa de trânsito e a fachada de uma loja. O motorista fugiu do local, seguindo em direção da Estação Rodoviária.

A Brigada Militar, com auxílio das imagens do sistema de videomonitoramento, conseguiu identificar o veículo, sendo que o proprietário será responsabilizado pelos prejuízos causados.