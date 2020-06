Brigada Militar realiza Operação Tranquilidade Pública em Faxinal do Soturno

Dentro da Operação Tranquilidade Pública, a Brigada Militar, com apoio do 2º Batalhão de Polícia de Choque (2ºBPChq) de Santa Maria, realizou na noite do último sábado, dia 30, diversas ações em Faxinal do Soturno.

Coordenado pelo tenente Antonio Marcos Martins Santos, a operação teve o objetivo de fiscalizar bares, canchas de bochas, veículos e pessoas. Ao final, foi registrada a fiscalização de 30 veículos, sendo dois autuados, 52 pessoas abordadas e identificadas.

A ação contou com a participação de 15 policiais militares e se estenderá durante o mês de junho nos demais municípios da Quarta Colônia.

Segundo o tenente Martins, além de aumentar a segurança dos munícipes, a operação visa ainda coibir ações de grupos de criminosos, tráfico de drogas e furto abigeato no interior.