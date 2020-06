Brigada Militar realiza operação de prevenção a perturbação do sossego em Dona Francisca

A Brigada Militar realizou no último sábado, dia 30, uma operação para prevenir e coibir a perturbação do sossego em Dona Francisca.

Durante a ação, os policiais receberam várias ligações pelo número 190, onde populares informaram que um automóvel Montana estaria transitando em via pública com o som automotivo em volume elevado, perturbando a tranquilidade dos moradores.

Diante da informação, a guarnição de serviço realizou patrulhamento pelas ruas da cidade e visualizou o veículo transitando pela Av. 17 de Julho, momento em que constatou a infração, porém não foi possível a abordagem.

Para o fato os policiais identificaram a placa e autuaram o automóvel no Art. 228 do Código de Trânsito Brasileiro por usar no veículo equipamento com som em volume ou frequência não autorizados Conselho Nacional de Trânsito (Contran).

Ações como esta terão continuidade nos próximos dias pela Brigada Militar.