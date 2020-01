Brigada Militar realiza barreiras de conscientização a prevenção de afogamentos em Formigueiro

Nesta segunda-feira, dia 13, a Brigada Militar iniciou no município de Formigueiro a realização de barreiras de conscientização a prevenção de afogamentos. A campanha tem por objetivo de orientar e conscientizar os moradores locais da importância em manter a atenção redobrada durante a diversão nas águas do município.

No panfleto entregue aos motoristas estão algumas dicas de como prevenir situações de afogamento e de como proceder ao se deparar com o fato. A Brigada Militar ressalta que o município possui diversidades de açudes e rios, além de fazer divisas com importantes balneários da região.

Fonte: Brigada Militar