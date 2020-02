Brigada Militar prende suspeito de ter assaltado farmácia em São Sepé

Uma farmácia localizada na Rua Percival Brenner, no centro de São Sepé, foi alvo de uma ação criminosa por volta das 20h10min desta quarta-feira, 26.

A guarnição de serviço da Brigada Militar foi acionada para atendimento de uma ocorrência de roubo a estabelecimento comercial.

Segundo informações, um indivíduo chegou na farmácia e com a mão embaixo do moletom simulou estar com uma arma e anunciou o assalto. O indivíduo fugiu levando do local R$ 201,00.

De posse das características do suspeito, a guarnição imediatamente iniciou as buscas e localizou o indivíduo a algumas quadras do local do fato.

Ao fazer a busca pessoal, foi encontrado o dinheiro roubado da farmácia. O indivíduo foi reconhecido, sendo dada voz de prisão e conduzido a Delegacia de Polícia Civil para ser feito o auto de prisão em flagrante.

Fonte: O Sepeense