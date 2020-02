Brigada Militar inicia Patrulhas Comunitárias Rurais no interior de Formigueiro

A Brigada Militar de Formigueiro deu início ao projeto de Patrulhas Comunitárias Rurais no interior do município.

As Patrulhas Comunitárias Rurais foram formadas para combater os crimes no meio rural e aproximar ainda mais a Brigada Militar da comunidade do interior, proporcionando um melhor atendimento às demandas da região, usando a ferramenta de inteligência e troca de informações para uma eficiência no atendimento de ocorrências.

O Brigada Militar prevê um plano de ação que inclui roteiros de visitas comunitárias no interior e centro do município, cumpridos pela guarnição a cada turno de serviço.

O telefone da Brigada Militar de Formigueiro é (55) 99606-8804.

Fonte: Brigada Militar de Formigueiro