Brigada Militar e Prefeitura de Formigueiro sinalizam a VRS-808

Brigada Militar e Prefeitura de Formigueiro realizaram nesta quinta-feira, dia 9, a sinalização das pontes da Sanga Funda, na VRS-808, na localidade conhecida por Pedreira, interior do município.

Depois de verificar a necessidade de sinalização das estruturas, a Brigada Militar fez contato com a empresa Artsigns Comunicação Visual, de São Sepé, a qual doou algumas placas de sinalização que, somadas as placas já existentes na Secretaria Municipal de Obras, serviram para que fosse feita uma nova sinalização no local.

Brigada Militar, vereadores e Poder Executivo já haviam encaminhado ao Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer) ofícios solicitando a sinalização total da rodovia, mas conforme verificado, o trecho necessitava uma intervenção rápida, sendo feita essa parceria pública e privada que acabou por fortalecer a segurança do trânsito no trecho.

A rodovia é muito utilizada por usuários que se deslocam pela estrada do Cerro do Loro, inclusive com a linha regular de ônibus de Formigueiro para Santa Maria.

Fonte: Brigada Militar e Prefeitura de Formigueiro