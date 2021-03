Brigada Militar e Prefeitura de Faxinal do Soturno atuarão em conjunto na fiscalização

O prefeito de Faxinal do Soturno, Clovis Alberto Montagner, recebeu em seu gabinete na tarde de quinta-feira, dia 11 de março, o comandante da Brigada Militar de Faxinal do Soturno, tenente Antonio Marcos Martins Santos. Na ocasião, foram projetadas ações em conjunto da BM com o setor de fiscalização da Prefeitura, para dar continuidade ao controle do funcionamento do comércio e aglomerações de pessoas, em cumprimento ao Decreto Estadual neste período de bandeira preta em todo o Rio Grande do Sul.

Também foi tratado sobre o incremento de policiais militares em Faxinal do Soturno. O tenente Martins propôs um estudo jurídico a fim de ofertar incentivos para atrair profissionais da segurança para trabalharem e residirem no município.

Fonte: Prefeitura de Faxinal do Soturno