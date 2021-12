Brigada Militar de São João do Polêsine recebe viatura 0 km

Nesta quinta-feira, dia 16, em cerimônia realizada no estádio General Cypriano da Academia de Polícia Militar, no complexo do Departamento de Ensino, em Porto Alegre, a Brigada Militar de São João do Polêsine recebeu uma viatura 0 km.

A chave do veículo foi entregue pelo governador Eduardo Leite ao prefeito Matione Sonego durante a cerimônia de formatura do Curso Básico de Administração Policial Militar (CBA). Trata-se de um Renault Duster, semiblindado, adquirido com recursos anunciados no programa Avançar na Segurança.

Durante o ato de entrega também estava presente Ranolfo Vieira Júnior, vice-governador e secretário estadual da Segurança Pública, o deputado estadual Betinho Fantinel e os vereadores polesinenses Rudinei Santos e Gilberto Bisognin.