Brigada Militar de Restinga Sêca irá retomar aulas do Proerd

A partir deste ano a Brigada Militar de Restinga Sêca irá retomar as atividades do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (Proerd) no município. Isso por que a soldado Daniele Cardoso (foto) foi aprovada para realizar o curso que qualifica a militar como instrutora das atividades desenvolvidas nas escolas.

Com o resultado da aprovação na avaliação teórica divulgado pelo comando da Brigada Militar no último final de semana, a soldado Daniele irá participar do curso de formação de instrutor do Proerd no município de Cruz Alta, com aulas desenvolvidas de 14 a 25 de março.

A última vez que Restinga Sêca teve atividades do Proerd foi no ano de 2018, quando na época era ministrada pelo soldado Verocir Machado da Silva. Em razão da transferência do militar, a guarnição ficou sem instrutor.

“Sempre foi meu objetivo poder desmistificar a imagem de polícia apenas como repreensão e acredito que quanto mais cedo a conscientização, mais efetiva ela será”, pontuou a soldado Daniele.

O Proerd tem o objetivo de desenvolver uma ação conjunta entre o policial militar devidamente capacitado, professores, especialistas, estudantes, pais e comunidade para prevenir e reduzir o uso de drogas e a violência na comunidade escolar. Todos os currículos aplicados em sala de aula possuem técnicas pedagógicas e materiais didáticos específicos.

O conteúdo do programa possui 10 lições que abordam os seguintes temas: segurança pessoal, maneira de dizer não as drogas, abuso e uso das drogas, auto-estima, influência dos meios de comunicação, alternativas para não usar drogas, pressão dos companheiros, consequência do uso de drogas ilícitas e lícitas, noções de cidadania, maneiras de se lidar com as tensões do dia a dia e formas de evitar a violência.