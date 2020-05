Brigada Militar de Formigueiro recebe proposta de monitoramento do prédio

Na manhã desta sexta-feira, dia 29 de maio, o efetivo da Brigada Militar de Formigueiro recebeu a proposta de instalação de alarmes e monitoramento do prédio onde atualmente se localiza a Brigada Militar e Polícia Civil do município.

O projeto da empresa consiste no monitoramento do prédio sem custos para o Estado, aumentando assim a segurança do aquartelamento.

Na reunião também foi doada à Brigada Militar, uma lanterna de alta performance a qual será usada nas ações de combate aos crimes na área rural.

Fonte: Brigada Militar de Formigueiro