Brigada Militar de Formigueiro recebe homenagem da Câmara de Vereadores

Nesta terça-feira, dia 28, a Brigada Militar de Formigueiro recebeu a homenagem da Câmara de Vereadores por meio da moção 20/2021, aprovada por unanimidade, que manifesta aplauso a guarnição local pelo trabalho realizado no decorrer do ano de 2021.

De acordo com o documento, “observou-se um considerável aumento no número de operações desencadeadas no município, investigando e retirando da sociedade criminosos e infratores da lei, que deturpam a paz e colocam em risco a segurança pública, além de, resolver e amenizar inúmeras outras questões de desordem social”.

A moção cita, ainda, a proximidade da Brigada Militar com a comunidade, principalmente após a criação do grupo “Formigueiro Segura”, que reúne lideranças, empresários e produtores locais para um trabalho conjunto com a guarnição, visando a segurança do município.

A solenidade contou com a presença do presidente da Câmara, Pablo Milani, vereador Gustavo Oliveira, comandante da Brigada Militar, o sargento Lencina, soldado Pohlmann e o novo reforço da guarnição, sargento Everaldo.

Fonte: Brigada Militar