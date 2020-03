Brigada Militar de Formigueiro participa da Operação Avante Rural do 1°RPMon

Na quarta-feira, dia 11 de março, a Brigada Militar de Formigueiro participou da Avante Rural do 1° Regimento de Polícia Montada – RPMon, tendo como objetivo o combate ao abigeato e crimes contra propriedades rurais, através de realização de barreiras, com abordagens qualificadas em veículos, condutores e passageiros, nas vias rurais do interior do município, bem como visitas às propriedades rurais.

A operação Avante Rural contou com a participação do COE/BAV(Batalhão de Aviação da Brigada Militar) o qual com o uso de helicóptero sobrevoou as abordagens em terra, dando o suporte para a operação.

Resultados obtidos no município de Formigueiro:

13 veículos

02 motocicletas

01 caminhão

24 pessoas

01 motocicleta apreendida

01 prisão por adulteração de sinal identificador

05 propriedades rurais visitadas.

Telefone funcional da Brigada Militar de Formigueiro: (55) 99606-8804

Fonte: Brigada Militar de Formigueiro