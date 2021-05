Brigada Militar de Faxinal do Soturno recebe viatura semi blindada

A Brigada Militar de Faxinal do Soturno recebeu na manhã desta quinta-feira, dia 6, uma viatura semi blindada.

O veículo, um Renault Duster, foi adquirido por meio de emenda da bancada gaúcha na Câmara dos Deputados em Brasília, representada no ato pelo deputado federal Heitor Schuch. O deputado, após indicação do presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais (STR) de Faxinal do Soturno, Renato Prevedelo, oficiou o Estado em dezembro de 2019 sobre esta aplicação de recurso, concretizando a entrega nesta data.

Participaram do ato de entrega da viatura o tenente coronel Cleberson Braida Bastianello, comandante do 1º Regimento de Polícia Montada (1º RPMon); major Antônio Marcos Silveira Moreira, subcomandante do 1º RPMon; tenente Antonio Marcos Martins Santos, comandante da Brigada Militar faxinalense; prefeito Clovis Montagner; Paulo Chelotti, presidente da Câmara de Vereadores; Paulo Ricardo Marzari, presidente da Associação Comercial e Industrial (ACI); Tiago Facco, vereador de Nova Palma; entre outros.

Fotos: Dara Hamann