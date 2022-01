Brigada Militar de Agudo realiza ação social no interior do município

Nesta segunda-feira, dia 24, a Patrulha Comunitária do Interior (PCI) da Brigada Militar de Agudo realizou durante a Operação Avante Rural uma ação social no interior do município.

Durante a ação, que ocorreu nas localidades de Cerro Seco, Cerro dos Belling, Cerro dos Camargo e Nova Boêmia, foram doados em torno de 150 peças de roupa adultas e infantis, distribuídas entre as famílias. O objetivo principal da atividade é promover ações preventivas e estar cada vez mais próximo às comunidades do interior. Essas visitas visam melhorar as relações entre a Brigada Militar e a comunidade.

Fonte: Brigada Militar