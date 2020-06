Brigada Militar atende ocorrência de acidente de trânsito em São João do Polêsine

Registrado por volta das 14h20min desta terça-feira, dia 2, um acidente de trânsito, com danos materiais, em São João do Polêsine.

Segundo a Brigada Militar, a colisão entre dois veículos ocorreu no cruzamento da Av. São João com a Rua Elisa Sonego, quando o condutor de um veículo Corsa, que não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH), desobedeceu a sinalização da via e acabou colidindo contra uma caminhonete Fiat Toro, além de também danificar uma outra caminhonete Ford Ranger que estava estacionada.

Diante dos fatos, os policiais realizaram o registro da ocorrência, onde tomaram as providências legais e administrativas com a confecção de crime de trânsito por dirigir sem habilitação gerando perigo de dano e entrega de direção a pessoa não habilitada, além das autuações. Os veículos foram removidos pelo guincho para oficina.