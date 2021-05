Bosque da Memória é implantado em Ivorá em comemoração aos 33 anos do Município

O ato de implantação do “Bosque da Memória” e abertura da “Semana do 33° Aniversário Político Administrativo do Município de Ivorá” foi realizado na terça-feira, dia 4 de maio.

Conforme a dirigente do Núcleo Municipal de Cultura, Desporto e Turismo, Edicléia Cherobini, o “Bosque da Memória” é uma parceria entre a Administração Municipal de Ivorá; a Organização Não Governamental (ONG) Mira Serra e o Núcleo de Estudos em Áreas Protegidas/Universidade Federal de Santa Maria NEAP/UFSM e tem por objetivo plantar árvores e recuperar florestas, como um gesto simbólico de homenagear as vítimas da Covid-19 e as 242 vidas perdidas na Boate Kiss e aos profissionais de Saúde no Brasil.

“A Campanha Bosques da Memória, além de buscar a transformação desse momento de tristeza e devastação em esperança na Mata Atlântica, marca o início da década de restauração de sistemas 2021/2030, declarado pela Organização das Nações Unidas (ONU)”, explicou Edicléia, acrescentando, que em Ivorá o Bosque da Memória estará localizado junto ao Monte Grappa.

Em seu discurso, a presidente da ONG Mira Serra, Lisiane Becker; afirmou que o Município de Ivorá está de parabéns pela beleza única. Ela lembrou que 17 estados brasileiros possuem território da Mata Atlântica; sendo que no Rio Grande do Sul, somente Torres, Rio Grande e Ivorá, “Estamos criando este Bosque para recuperar as tristezas. Meio Ambiente e vida humana andam juntos”, destacou.

A professora da UFSM, Suzane Marcuzo, lembrou que o Monte Grappa já é reconhecido pelos próprios imigrantes italianos como um local de busca de bem estar espiritual. “Este sentimento de busca de paz temos até hoje e, com a implantação do Bosque da Memória, muito mais pessoas virão em busca de lazer com a família. Estas áreas são pérolas, são áreas que nos remetem ao bem estar das pessoas. Iremos receber pessoas de toda a região, que já vem pelas belezas naturais, como o Monte Grappa e as belas cascatas”, disse a professora, acrescentando que o plantio das mudas é uma forma de renascimento das pessoas.

O prefeito de Ivorá, Saulo Piccinin, destacou o momento como muito especial para o Município, que comemora, no dia 9 de maio, os 33 anos. Agradeceu a parceria entre as entidades, na criação do “Bosque da Memória”. “Apesar deste momento complicado que o mundo vive em função da Pandemia, agradecemos por estarmos à frente do nosso Município e, esperamos que num futuro próximo possamos convidar as pessoas para visitarem Ivorá e que possamos todos nos abraçar novamente”, finalizou o chefe do Executivo ivorense.

Após a solenidade, os presentes plantaram algumas mudas de árvores como Jaboticaba, Pitanga, Cerejeira e Araçá.

Participaram também, do evento, o vice-prefeito, Jordano Moro; os secretários municipais e Cibele Facco, representando a Associação de Pais da Kiss e mãe da jovem Luana, uma das vítimas da Boate Kiss.

ÁRVORES E 33 ANOS DE IVORÁ – “Cada árvore vai representar uma vida que se foi, ao mesmo tempo em que também vai representar a continuidade do que essas pessoas representaram. É uma forma, ainda, das famílias serem confortadas, porque muitas nem puderam se despedir. Com o plantio, as famílias vão poder acompanhar o crescimento das árvores. Traz uma esperança para quem está enlutado, podendo ajudar a superar esse momento. Nesta Semana do Município, trazemos como Lema “Neste Torrão Renasce a Esperança”, Com isso queremos dizer que cada árvore plantada significa a vida renascendo. Enquanto o mundo enfrenta a grave crise da Covid-19 e os crescentes desafios ambientais, há também quem esteja lutando para restaurar o Meio Ambiente enquanto honram a memória de seus entes queridos. O momento é delicado, somos colocados a prova orgulha em ser estamos aqui para homenagear pessoas especiais em nossas vidas e que partiram”, afirmou dirigente do Núcleo Municipal de Cultura, Desporto e Turismo, Edicléia Cherobini.

DONA EMA – Sendo a dona Ema Filipin Moro, a primeira vítima da Covid-19, no município de Ivorá e, justamente, no momento da implantação do Bosque da Memória, foi plantada uma muda de árvore em nome de dona Ema.

Fonte: Prefeitura de Ivorá