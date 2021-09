Bombeiros Voluntários de Paraíso do Sul recebem doação do Sicredi

A Associação Bombeiros Voluntários de Paraíso do Sul recebeu na última segunda-feira, dia 6, a doação de recursos financeiros por parte do Sicredi – Fundo Social da Cooperativa Sicredi Centro Serra.

O ato de entrega do recurso, no valor de R$11.203,00, ocorreu em frente da sede da guarnição paraisense e contou com a presença de Mauro Schroeder, gerente do Sicredi de Paraíso do Sul, e de Relasio Gassen. Com o valor foram adquiridos quatro conjuntos de aproximação que inclui calça e casaco, além de dois pares de botas e quatro luvas para utilização em combate a incêndios.

Fonte: Associação Bombeiros Voluntários de Paraíso do Sul